Κοκλώνης για κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ: Καμία εταιρεία μου με εικονικά τιμολόγια

Για την εμπλοκή του ονόματός του στο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ, μίλησε στην Τατιάνα Στεφανίδου και την εκπομπή «Power Talk» στον ΣΚΑΪ, ο Νίκος Κοκλώνης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως εξήγησε, εφόσον δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το ποιες ακριβώς είναι οι εταιρείες που έχουν εμπλακεί, δεν μπορεί να ξέρει αντιστοίχως και για ποιες συναλλαγές γίνεται λόγος. «Έτσι, μόνο εικασίες μπορώ να κάνω».

Ανέφερε μάλιστα ότι πιθανολογεί περί μιας κατασκευαστικής εταιρείας, με την οποία τον είχε φέρει σε επαφή άτομο το οποίο ζητούσε χορηγίες από εκείνον- και όχι μόνο- για μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου που είχε. «Εγώ καμία σχέση με τα αθλήματα και με το ποδόσφαιρο οπότε δεν ασχολήθηκα και ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο συγκεκριμένος άνθρωπος σχετιζόταν με τον κατασκευαστικό τομέα και η γνωριμία τους ήρθε σε μια περίοδο που για εκείνον ήταν επιτακτική ανάγκη η εύρεση οικονομικών λύσεων για την κατασκευή σκηνικών για τις παραγωγές του κι έτσι «ενδεχομένως να έχω συνεργαστεί, αλλά μέχρι εκεί».

«Ούτε εικονικά τιμολόγια υπάρχουν σε καμία εταιρεία δική μου, ούτε με έχει καλέσει καμία αρμόδια αρχή. Έχω ελεγχθεί χίλιες φορές κι ας ελεγχθώ κι άλλες χίλιες. Εδώ είμαι, μπορώ να αποδείξω τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως εάν ισχύει οτιδήποτε από αυτά που διαβάζει, δεδομένου του ότι έχει χιλιάδες τιμολόγια, η διαδικασία είναι απλή εφόσον είναι δυνητικά λήπτης.

«Πηγαίνεις, το αφαιρείς από τα βιβλία σου, πληρώνεις, εάν έχει, τη διαφορά φόρου, που στην περίπτωση μου δεν έχει, και τελειώνει η υπόθεση», δήλωσε επισημαίνοντας πως αυτό λέει ο νόμος και αυτή είναι η διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.