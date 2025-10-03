Ένας γνωστός ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Αντίπαρο και ένας Μυκονιάτης λογιστής βρίσκονται μεταξύ άλλων στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο λογιστής αλλά και ο γνωστός εστιάτορας φέρεται να είχαν παραλάβει εικονικά τιμολόγια από την σπείρα και θα κληθούν εν ευθέτω χρόνω από την εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις.

Επίσης, ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος επικοινωνούσε και με ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη φυλακή και ο οποίος διατηρούσε επίσης εικονικές εταιρείες και έπαιρνε χρήματα από την επιστροφή ΦΠΑ.





Πηγή: skai.gr

