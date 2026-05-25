Νέο μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο: 10 παραβιάσεις και μία εμπλοκή

Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε σήμερα, Δευτέρα (25 Μαΐου 2026), η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται για έναν σχηματισμό δύο οπλισμένων μαχητικών F-16, καθώς και για δύο μεμονωμένα αεροσκάφη τύπου CN-235.

Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο F.I.R. Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις.

Τη μερίδα του λέοντος των παραβιάσεων κατέγραψαν τα αεροσκάφη CN-235, τα οποία πραγματοποίησαν 8 παραβιάσεις (και 3 παραβάσεις), ενώ ο σχηματισμός των F-16 προέβη σε 2 παραβιάσεις (και 1 παράβαση).

Η κινητοποίηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική, ενώ κατά τη διαδικασία της αναχαίτισης σημειώθηκε μία εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

