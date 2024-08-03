Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, ενημερώνει όλους τους κτηνοτρόφους και τους πολίτες του Νομού ότι στις 02/08/2024 επιβεβαιώθηκε η εμφάνιση κρούσματος της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στην Τ.Κ. Σταυρού, του Δήμου Καρδίτσας.

Σημειώνεται ότι κρούσμα εντοπίστηκε χθες σε Δράμα και Ροδόπη.

Πρόκειται για μεταδοτικό ιογενές νόσημα Υποχρεωτικής Δήλωσης, που προσβάλλει μόνο τα πρόβατα και τις αίγες και απαιτεί την λήψη άμεσων έκτακτων μέτρων.

Για την αντιμετώπιση της νόσου εφαρμόζεται το σχέδιο εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση των μεταδοτικών ασθενειών του ΥΠ.Α.Α.Τ (ΦΕΚ 7121Β’/18-12-2023), σύμφωνα με το οποίο γύρω από την μολυσμένη εκμετάλλευση, ορίζονται:

1. Ζώνη προστασίας, η οποία οριοθετείται από κύκλο ακτίνας τριών χιλιομέτρων, με κέντρο την μολυσμένη εκτροφή και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τοπικές κοινότητες:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ, Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ και

2. Ζώνη επιτήρησης, η οποία οριοθετείται από κύκλο ακτίνας δέκα χιλιομέτρων με κέντρο την μολυσμένη εκτροφή και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τοπικές κοινότητες;

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τ.Κ. ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ, Τ.Κ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ, Τ.Κ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ, Τ.Κ ΖΑΪΜΙΟΥ, Τ.Κ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ,Τ.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ, Τ.Κ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗΣ, Τ.Κ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Τ.Κ ΜΥΡΙΝΗΣ, Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ, Τ.Κ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ, Τ.Κ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ, Τ.Κ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, Τ.Κ ΜΑΡΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Τ.Κ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΥ, Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ, Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ, Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ, Τ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ.

Με Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαγορεύονται από 29/07 έως και 11/08 όλες οι μετακινήσεις για πάχυνση, αναπαραγωγή, σφαγή και προς θερινούς βοσκότοπους αιγοπροβάτων σε όλη την Επικράτεια της χώρας καθώς και των βοοειδών τα οποία προέρχονται από εκτροφές συνδεδεμένες υγειονομικά με εκτροφές αιγοπροβάτων, είτε στεγάζονται εντός του ίδιου οικοπέδου, είτε στεγάζονται σε διαφορετικό οικόπεδο αλλά χρησιμοποιούν το ίδιο προσωπικό, κοινά οχήματα ή εξοπλισμό.

Με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγo μετακίνηση (σφαγή, πάχυνση ή αναπαραγωγή) όλων των ειδών των ζώων, ήτοι αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προς τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου.

3. Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο μετακίνηση (σφαγή, πάχυνση ή αναπαραγωγή) βοοειδών από και προς την Π.Ε. Καρδίτσας, έως την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής και κλινικής διερεύνησης της νόσου εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τον καθορισμό της έκτασης τους.

Η μετάδοση της ασθένειας γίνεται: με την στενή επαφή των υγιών με τα άρρωστα ζώα, με άμεση επαφή με τις εκκρίσεις των άρρωστων ζώων (δάκρυα, σάλιο, ούρα, κόπρανα) και έμμεσα μέσω των μολυσμένων ζωοτροφών, της στρωμνής, των μηχανημάτων και των μέσων μεταφοράς των ζώων.

Για την προστασία του κοπαδιού τους οι κτηνοτρόφοι πρέπει να αποφεύγουν:

1. Την άμεση επαφή των ζώων τους με άλλα κοπάδια άγνωστου καθεστώτος.

2. Να δανείζονται και να δανείζουν ζώα, εργαλεία και οχήματα μεταφοράς ζώων από άλλες εκτροφές.

3. Τις παράνομες αγοραπωλησίες και παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Επίσης πρέπει να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τακτικά τους χώρους της εκτροφής τους και να ελέγχουν καθημερινά το κοπάδι τους εξονυχιστικά, για την παρουσία άρρωστων ή ύποπτων ζώων. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν οτιδήποτε ανησυχητικό, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση οι κτηνοτρόφοι της Π.Ε. Καρδίτσας πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση των ζώων τους (βοοειδών και χοιροειδών) θα πρέπει να επικοινωνούν με το Κτηνιατρικό Γραφείο της περιοχής που εδρεύουν, προκειμένου να εκδοθεί το υγειονομικό πιστοποιητικό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας, 24410-23980,

Παλαμά, 24440-22302,

Σοφάδων, 24430-22298,

Μουζακίου, 24450-41267

Επειδή, η νόσος βρίσκεται σε εξέλιξη, περαιτέρω εξειδικευμένα μέτρα που θα κριθεί αναγκαίο να ληφθούν σύμφωνα με την πορεία της νόσου, θα ανακοινωθούν με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου της Ασθένειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

