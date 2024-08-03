Νέα Ιωνία: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 15χρονου με κλεμμένη μηχανή

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, χθες τις πρωϊνές ώρες, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, 15χρονος, κατηγορούμενος για κλοπή κατά συναυτουργία, απείθεια, φθορές και παράβαση του Κ.Ο.Κ. Παράλληλα, αναζητείται ο συνεργός του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης μοτοσυκλέτα, χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 15χρονο οδηγό να σταματήσει. Ο ανήλικος, όμως, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι, μόλις έφτασαν στη Νέα Ιωνία, εγκατέλειψαν τη μοτοσυκλέτα και τράπηκαν σε φυγή. Σε κοντινό σημείο, μετά από πεζή καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε ο 15χρονος και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας.

Όπως διαπιστώθηκε, η μοτοσυκλέτα είχα κλαπεί λίγες μέρες νωρίτερα, από την περιοχή της Νέας Ιωνίας, ενώ ο 15χρονος στερούνταν άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

