Φωτιά στη Λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής (Βίντεο)

Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή Μπελοκομίτη, του δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Καρδίτσα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

