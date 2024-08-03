Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή Μπελοκομίτη, του δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Καρδίτσα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μπελοκομίτη, του δήμου Λίμνης Πλαστήρα #Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2024

Πηγή: skai.gr

