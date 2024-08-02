Εξαπλώνονται τα κρούσματα της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών σε όλη τη χώρα. Θετική στον ιό βρέθηκε μία μονάδα εκτροφής προβάτων στη Ροδόπη και σήμερα αναμένονται αποτελέσματα για άλλη μία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης της εκτροφής, είχε προμηθευθεί ζώα πρόσφατα από ζωέμπορο, που είτε μετέφερε μολυσμένα ζώα χωρίς να το γνωρίζει, είτε ο ιός υπήρχε στο αυτοκίνητό του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Δ/ντης της Κτηνιατρικής και Αγροτικής Οικονομίας, Νίκος Φωτεινιάς, δήλωσε πως θα οδηγηθούν σε σφαγή τα 273 πρόβατα και θα ακολουθηθεί όλο το πρωτόκολλο των ενεργειών που προβλέπονται. Για άλλη μια φορά απηύθυνε έκκληση για ενίσχυση με προσλήψεις νέων Κτηνιάτρων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες όχι μόνο της ΑΜ-Θ.

Επίσης, ζήτησε να προσληφθεί προσωπικό για την λειτουργία του κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στη Νέα Ορεστιάδα, όπου και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν δειγματοληψίες για ανίχνευση ζωονόσων. Καθώς - όπως είπε - ο χώρος υπάρχει, ο εξοπλισμός υπάρχει, δεν υπάρχει το προσωπικό.

Χθες, Πέμπτη δύο κρούσματα εντοπίστηκαν και στην Ηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες το ένα βρίσκεται στην περιοχή της Νεμούτας και το άλλο στο Βαρθολομιό. Επίσης, κρούσματα εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες και σε μονάδα του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με στοιχεία από το ΥΠΑΑΤ που δημοσιοποίησε χθες, σε 35 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών μετά και από νέα αποτελέσματα των ελέγχων. Σύμφωνα επίσης με τα επίσημα στοιχεία, τα ζώα που έχουν θανατωθεί έως τώρα ανέρχονται σε 13.000, αλλά όπως είναι λογικό ο συγκεκριμένος αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.