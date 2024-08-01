Σε 35 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών μετά και από νέα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τα αρμόδια συνεργασία του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με στοιχεία από το ΥΠΑΑΤ, νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Βαρθολομιό και στη Νεμούντα της Ηλείας και στη Βόνιτσα.

Αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα των δειγμάτων από κτηνοτροφική μονάδα της Κομοτηνής, με τις πρώτες κλινικές ενδείξεις να είναι θετικές.

Μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί κρούσματα σε 35 εκτροφές σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα ζώα που έχουν θανατωθεί έως τώρα ανέρχονται σε 13 χιλιάδες, αλλά όπως είναι λογικό ο συγκεκριμένος αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας είχε παρουσιάσει πέντε μέτρα για την αντιμετώπιση της πανώλης.

Ειδικότερα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:

Επεκτείνονται τα περιοριστικά μέτρα μεταφοράς και σφαγής ζώων που λήγουν την ερχόμενη Κυριακή, για μια επιπλέον εβδομάδα. Με επιστολή προς τους υπουργούς Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ θα ζητήσει να συζητηθεί το θέμα της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στο επικείμενο Συμβούλιο Υπουργών του Σεπτεμβρίου, αφενός για την κοινή λήψη μέτρων προστασίας του ζωικού μας κεφαλαίου, όσο και για να εξετασθούν πρόσθετες δυνατές λύσεις απέναντι στο ζήτημα των οικονομικών συνεπειών της πανώλης. Με ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ενεργοποιηθούν δύο (2) επί πλέον κτηνιατρικά εργαστήρια που θα συμβάλουν στις αναλύσεις των δειγμάτων δεδομένης και της αύξησης των περιφερειών που έχουν επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την ανάλυση της επιδημιολογικής μελέτης και τον εντοπισμό των παραλείψεων ή έκνομων πράξεων που οδήγησαν στην έξαρση της νόσου. Τα αποτελέσματα της επιτροπής θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα Λάρισας που έχει ξεκινήσει προανάκριση, ώστε, εάν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν. Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης περιορισμού και εκρίζωσης της πανώλης θα γίνει εκ νέου σχεδιασμός όλου του μοντέλου λειτουργίας της κτηνοτροφίας. Θα αναζητηθούν όλοι οι μέθοδοι και τρόποι ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατόν τα οργανικά κενά των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας και θα ανασχεδιαστεί το μοντέλο ώστε να περιορισθούν οι πιθανότητες επανάληψης ανάλογων φαινομένων.

