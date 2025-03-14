Ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τη βραδιά του δυστυχήματος στα Τέμπη μεταξύ του σταθμάρχη και του ρυθμιστή έλξης από τη Θεσσαλονίκη έρχεται στη δημοσιότητα δύο χρόνια μετά την τραγωδία που αποδεικνύει το αλαλούμ που επικρατούσε εκείνη τη βραδιά.

Όπως φαίνεται και από το νέο ηχητικό που έφερε στη δημοσιότητα ο Alpha, παρά το γεγονός πως είχαν περάσει αρκετά λεπτά από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα κεντρικά δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί.

Συγκεκριμένα, στο ηχητικό ο σταθμάρχης Λάρισας, ακούγεται να ζητά από τον ρυθμιστή έλξης να διακόψει την παροχή ρεύματος στο σημείο, ενημερώνοντας τον ότι έχει εκτροχιαστεί η επιβατική αμαξοστοιχία. Τελικά, ο σταθμάρχης αλλάζει γνώμη και του λέει να περιμένει.

Μάλιστα, στη συνέχεια της συνομιλίας αναφέρεται και στην εμπορική αμαξοστοιχία λέγοντας ότι είτε πέρασε από το σημείο είτε θα περάσει. «Τώρα δεν ξέρω πέρασε, δεν πέρασε ότι και να πως δεν ξέρω» λέει χαρακτηριστικά ο σταθμάρχης Λάρισας και συνεχίζει λέγοντας «περιμένω να μάθω νέα και εγώ εντάξει;»

Αναλυτικά ο διάλογος

Ρυθμιστής έλξης: Παρακαλώ

Σταθμάρχης: Ναι η Λάρισα είμαι, ο Βασίλης ο σταθμάρχης

Ρυθμιστής έλξης: Ναι γεια σας

Σταθμάρχης: Πρέπει να κόψετε το ρεύμα

Ρυθμιστής έλξης: Να κόψουμε το ρεύμα;

Σταθμάρχης: Ναι έχει γίνει εκτροχίαση στα Τέμπη, στο μνημείο του ΠΑΟΚ και έχει πάρει φωτιά, με πήρε και η πυροσβεστική. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί.

Ρυθμιστής έλξης: Α οκ, δεν έχω δώσει, λοιπόν, μισό λεπτό, είπατε…

Σταθμάρχης: Πρέπει να έχει κοπεί, έγινε ότι έγινε εκεί πέρα, γιατί και το (…) 25-98 εδώ δεν έχει ρεύμα.

Ρυθμιστής έλξης: Ναι, ναι, από Λάρισα μέχρι Ραψάνη μου έχει ανοίξει…

Σταθμάρχης: Κόκκινο ε;

Ρυθμιστής έλξης: Ναι η ασφάλεια και πήρα να ρωτήσω τι γίνεται

Σταθμάρχης: Ναι θυμάμαι που πήρατε και πριν, αλλά τώρα με πήρε και η πυροσβεστική και μου επιβεβαίωσε ότι είναι εκτροχιασμός

Ρυθμιστής έλξης: Ωραία, είπατε εκτροχιασμός προς τα Τέμπη;

Σταθμάρχης: Ναι, ναι, στη γραμμή ανόδου απάν’.

Ρυθμιστής έλξης: Ωραία

Σταθμάρχης: Αλλά δε ξέρω τώρα επειδή, τώρα τι θα γίνει, τώρα πως θα κόψουν και έχω και το 63503 που κατεβαίνει από εκεί, τώρα δε ξέρω πέρασε, δεν πέρασε, ότι και να πω δεν ξέρω τίποτα. Περιμένω να μάθω νέα κι εγώ εντάξει;

Ρυθμιστής έλξης: Ωραία, άρα δε δίνω μέχρι νεοτέρας

Σταθμάρχης: Ναι, ναι. Θα μιλήσω με τους τεχνίτες κι εγώ λιγάκι και θα δούμε

Ρυθμιστής έλξης: Ωραία, έγινε, ευχαριστώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.