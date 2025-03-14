Λογαριασμός
Στο Λαύριο το ταχύπλοο «Magic 2»

Το ταχύπλοο αποτελεί το νέο απόκτημα της Magic Sea Ferries κατασκευάστηκε το 2024 και θα δρομολογηθεί στον Αργοσαρωνικό με δυο αναχωρήσεις ημερησίως 

Magic Sea

Στο Λαύριο βρίσκεται από την Τετάρτη το ταχύπλοο «Magic 2». Το νέο απόκτημα της Magic Sea Ferries κατασκευάστηκε το 2024 και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, έχει μήκος 42 μέτρα, μεταφορική ικανότητα έως 343 επιβάτες και αναπτύσσει ταχύτητα 39 κόμβων.

To πλοίο ξεκίνησε από την Ινδονησία στα τέλη Ιανουαρίου, φορτωμένο σε πλοίο γενικών καθηκόντων.  

Θα δρομολογηθεί στη γραμμή του Αργοσαρωνικού και θα πραγματοποιεί δύο αναχωρήσεις ημερησίως από Πειραιά.

Υπενθυμίζεται πως η Magic Sea Ferries έχει στον στόλο της και το ταχύπλοο «Magic 1», το οποίο ναυπηγήθηκε τον Νοέμβριο 2023, έχει μεταφορική ικανότητα 312 επιβατών και είναι επίσης δρομολογημένο στον Αργοσαρωνικό.

 
