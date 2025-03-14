Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε πορεία για το δυστύχημα των Τεμπών που διοργάνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία διαμαρτυρίας για το δυστύχημα των Τεμπών που διοργάνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου και στη συνέχεια κινήθηκαν προς τον σιδηροδρομικό σταθμό απ’ όπου επέστρεψαν και πάλι πίσω στο άγαλμα Βενιζέλου και διαλύθηκαν.

Η κυκλοφορία πλέον σε κεντρικούς δρόμους της πόλης διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

