Συνελήφθη 48χρονος στο Νέο Ηράκλειο, για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2022 επιτέθηκε με χρήση μαχαιριού σε βάρος ατόμου και το τραυμάτισε

Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 48χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη χθες το πρωί στο Νέο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης, 48χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον σε βάρος του 48χρονου εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 4 ετών για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 48χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2022 στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής, επιτέθηκε με χρήση μαχαιριού σε βάρος ατόμου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

