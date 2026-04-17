Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για Μυλωνάκη: Παραμένει διασωληνωμένος, σταθερή η κατάστασή του

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν εκδόθηκε από τον Ευαγγελισμό το πρωί της Παρασκευής για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά των πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρύσματος την Τετάρτη στη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με το νεότερο ανακοινωθέν ο Γιώργος Μυλωνάκης «συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».
