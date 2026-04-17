Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Κρίσιμη, αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, οπότε και θα μπορεί να εκτιμηθεί η κατάσταση με μεγαλύτερη ακρίβεια.

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση» ανέφερε το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Ειδικότερα, καθοριστική για την πορεία της υγείας του κ. Μυλωνάκη ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία ήταν επιτυχής.

Όπως σημείωσε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», ωστόσο υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Στο πλευρό του κ. Μυλωνάκη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου χθες το απόγευμα τον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη, ενώ στο νοσοκομείο βρέθηκαν και οι Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Κατσαφάδος, Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως, Νίκος Δένδιας.



Πηγή: skai.gr

