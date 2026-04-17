Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια κάτοικοι πόλεων παρατηρούν άγρια ζώα να εμφανίζοντα μέσα στον αστικό ιστό.

Σήμερα το πρωί, μια αλεπού έκανε την εμφάνισή της στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Η αλεπού που έκανε τη βόλτα της στην περιοχή, ανέβηκε σε παρ μπριζ αυτοκινήτου, το οποίο και... εξερεύνησε ανενόχλητη και απτόητη!

Οι αλεπούδες είναι θηλαστικά και ανήκουν στην οικογένεια των Canidae. Το είδος με τη μεγαλύτερη εξάπλωση είναι οι «Κόκκινες Αλεπούδες».

Δείτε το βίντεο του Γιώργου Μουτάφη:

Πηγή: skai.gr

