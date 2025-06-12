Ένας 35χρονος άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα νωρίς τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το θύμα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, στο λαιμό του.

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Μηθύμνης και Πατησίων, συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα ένας Ιρανός, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν είχε εμπλακεί σε καυγά με τον 35χρονο Αφγανό συγκάτοικό του.

Στο διαμέρισμα της οδού Ιεροσολύμων στον Άγιο Παντελεήμονα, οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη δύο άνδρες αφγανικής καταγωγής.

Οι αρχές διεξάγουν περαιτέρω έρευνα για τη δολοφονία του νεαρού, ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν πιθανή σύνδεση του συμβάντος με τη δολοφονία που έγινε στην ίδια περιοχή και πιο συγκεκριμένα σε διαμέρισμα στην οδό Αριστομένους 37 κοντά στην πλατεία Αττικής, την προηγούμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου, όταν 20χρονος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό (με αιχμηρό αντικείμενο) 25χρονου ομοεθνή του.

