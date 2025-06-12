Τροχαίο σημειώθηκε γύρω τις 3:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.
Εξ' αιτίας του συμβάντος, έχει διακόπηκε για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από τη συμβολή της με την οδό Ηρώδου Αττικού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή της Αθήνας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.