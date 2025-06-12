Τροχαίο σημειώθηκε γύρω τις 3:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.

Εξ' αιτίας του συμβάντος, έχει διακόπηκε για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από τη συμβολή της με την οδό Ηρώδου Αττικού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

