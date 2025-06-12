Λογαριασμός
Πάτρα: Υπό μερικό έλεγχο φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Βελιτσές

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις

Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κάτω Βελιτσές, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις.

TAGS: Φωτιά Αχαΐα
