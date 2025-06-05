Θανάσιμα τραυματισμένος μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα βρέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ένας 25χρονος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής.

Το θύμα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, στο σώμα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με έτερο άνδρα αγνώστων στοιχείων στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Παρασίου.

Η αστυνομία, η οποία ειδοποιήθηκε από περίοικους γύρω στις 23.00 το βράδυ, διεξάγει έρευνα για τη δολοφονία του νεαρού.

Πηγή: skai.gr

