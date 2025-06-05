Λογαριασμός
Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: 25χρονος βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε διαμέρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με έτερο άνδρα αγνώστων στοιχείων στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Παρασίου

ΕΚΑΒ

Θανάσιμα τραυματισμένος μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα βρέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ένας 25χρονος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής. 

Το θύμα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, στο σώμα του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με έτερο άνδρα αγνώστων στοιχείων στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Παρασίου.

Η αστυνομία, η οποία ειδοποιήθηκε από περίοικους γύρω στις 23.00 το βράδυ, διεξάγει έρευνα για τη δολοφονία του νεαρού.

