Επαναπατρίστηκαν οστά Έλληνα πεσόντα στρατιωτικού από την Κύπρο

Ο επαναπατρισμός λειψάνων του Έλληνα πεσόντος στρατιωτικού Χαράλαμπου Σαμλιάν, πραγματοποιήθηκε σήμερα από αντιπροσωπεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Όπως ανακοινώθηκε, τα οστά αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Λάρνακας της Κύπρου και έφτασαν στο αεροδρόμιο Χρυσουπόλεως, εγγύς του τόπου καταγωγής του πεσόντος, στην Κεραμωτή Καβάλας.

Η τελετή υποδοχής των οστών στο αεροδρόμιο Χρυσουπόλεως, περιλάμβανε μεταξύ άλλων, επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό του Αεροπορικού Αποσπάσματος Χρυσούπολης.

Την Παρασκευή 13 Ιουνίου, προγραμματίζεται να τελεστεί εξόδιος ακολουθία και τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου του Χαράλαμπου Σαμλιάν στην Κεραμωτή της Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

