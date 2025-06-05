Στη σύλληψη ενός 20χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν τα ξημερώματα τις Πέμπτης οι Αρχές ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην οδό Αριστομένους 37 κοντά στην πλατεία Αττικής.

Το θύμα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, στο σώμα του.

Από το σημείο οι άνδρες της Αστυνομίας περισυνέλλεξαν αποτυπώματα τα οποία και μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.