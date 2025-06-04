Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο επίκεντρο νέας αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από μήνυση, που υπέβαλε εις βάρος του ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Σκινδήλιας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τη σύλληψη του ίδιου του κ. Σκινδήλια, κατόπιν μήνυσης της Δέσποινας Γιαννακοπούλου, κόρης του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η νέα αυτή νομική εμπλοκή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα παρουσίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 4 Ιουνίου, στις 15:00, με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Η συνάντηση έχει στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο «αιωνίων» και την αποκατάσταση της ομαλότητας στο ελληνικό μπάσκετ.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας για τον κ. Γιαννακόπουλο, βάσει της μήνυσης Σκινδήλια, ενδέχεται να καταστήσει νομικά επισφαλή την παρουσία του στη συνάντηση, καθώς αυτή ακριβώς η διαδικασία, του αυτοφώρου, συνεπάγεται υποχρέωση σύλληψης εφόσον εντοπιστεί.

Το υπουργείο έχει ήδη διευκρινίσει, θυμίζουμε, ότι δεν είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη παρουσία των δύο πλευρών, ωστόσο η απουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα προσδώσει νέο βάρος στην ήδη τεταμένη κατάσταση και θα θέσει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της πολιτικής πρωτοβουλίας.

Έχει ενδιαφέρον, εξάλλου, να δούμε πότε παύεται, πριν το 48ωρο, η διαδικασία του αυτοφώρου. Με βάση τις νομικές διατάξεις και την πρακτική εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας στην Ελλάδα, το αυτόφωρο δεν μπορεί να «παύσει» αυθαίρετα πριν την παρέλευση των 48 ωρών, εκτός αν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι που το καθιστούν νομικά ανενεργό. Μπορεί να παύσει, δηλαδή, μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι όροι του αυτοφώρου ή αν υπάρξει ανάκληση της μήνυσης.

Πιο συγκεκριμένα, πότε μπορεί να σταματήσει η αυτόφωρη διαδικασία πριν τις 48 ώρες:

Αν ο Εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου



Δηλαδή, αν το αδίκημα δεν τελέστηκε «επ' αυτοφώρω» ή δεν υπάρχει άμεση χρονική σύνδεση με την τέλεσή του, τότε ο Εισαγγελέας μπορεί να διατάξει να μην εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και να ακολουθηθεί η τακτική ποινική οδός 1.

Αν η μήνυση ανακληθεί από τον παθόντα (σε αδικήματα που διώκονται κατ' έγκληση)

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανάκληση της μήνυσης μπορεί να οδηγήσει σε παύση της διαδικασίας, εφόσον δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύλληψη ή η προσαγωγή.

Αν το πρόσωπο που φέρεται ως δράστης εμπίπτει σε ειδικό καθεστώς

Για παράδειγμα, δικηγόροι, ανήλικοι ή βουλευτές έχουν ειδική μεταχείριση και δεν υπόκεινται στην αυτόφωρη διαδικασία με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπόλοιποι πολίτες 1.

Αν το δικαστήριο ή ο Εισαγγελέας παραπέμψει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία

Αυτό μπορεί να συμβεί αν κριθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συνεχιστεί η αυτόφωρη διαδικασία ή αν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Άρα, η αυτόφωρη διαδικασία δεν παύει αυτόματα πριν τις 48 ώρες, αλλά μπορεί να σταματήσει με νομική ή εισαγγελική παρέμβαση ή αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.