Διαδήλωση κατά ισραηλινών τουριστών που κατέβηκαν από κρουαζιερόπλοιο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης πραγματοποιήθηκε χθες.

Στη διάρκεια της διαδήλωσης υπήρξαν έντονες αντεγκλήσεις με τους ισραηλινούς τουρίστες, οι οποίοι έκαναν άσεμνες χειρονομίες και κινούνταν απειλητικά προς το μέρος των διαδηλωτών.

Στο μεταξύ το λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση περιμετρικά του λιμανιού της πόλης όταν εκεί βρίσκεται πλοίο ισραηλινών συμφερόντων.

Πηγή: skai.gr

