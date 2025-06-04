Τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ διεκδικούν οι παίκτες του Τζόκερ την Πέμπτη το βράδυ, μετά από 14 συνεχόμενα τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία του παιχνιδιού. Η κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 22:00, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση δελτίων λήγει μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

«Το Τζόκερ βρίσκεται σταθερά στις επιλογές των πελατών του καταστήματος μας. Το ενδιαφέρον για το παιχνίδι παραμένει υψηλό και αυξάνεται τις ημέρες των κληρώσεων. Όσοι έχουν αγωνία, μπορούν να παρακολουθήσουν την αυριανή κλήρωση ζωντανά στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube», αναφέρει η Όλγα Φακίνου, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στο Χαλάνδρι.

Από 100.000 ευρώ σε κάθε τυχερό 5άρι

Εκτός από τα 4 εκατ. ευρώ, όσοι συμμετάσχουν στην κλήρωση της Πέμπτης, διεκδικούν και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το Τζόκερ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Μάλιστα, σε μια από τις προηγούμενες κληρώσεις ένας από τους τυχερούς 5άρηδες είχε καταθέσει το δελτίο του στο κατάστημά της κας Φακίνου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους 93 & Αντιγόνης 1.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επιτυχία που κατέγραψε το κατάστημα μας, μακάρι να αναδείξουμε και έναν νικητή στην πρώτη κατηγορία», αναφέρει η κα Φακίνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.