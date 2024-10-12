Προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση θα διεξαχθεί για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος που προκάλεσαν χθες τον θάνατο ενός πυροσβέστη και τον τραυματισμό ακόμη δύο πυροσβεστικών υπαλλήλων, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για το δυστύχημα που συνέβη χθες στον Ασπρόπυργο όταν όχημα της Υπηρεσίας, εντός του οποίου βρίσκονταν μέσα τρεις πυροσβέστες, ανετράπη επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού του Πυροσβεστικού οχήματος, του υπαρχιπυροσβέστη Γεώργιου Κουτσοκώστα, και τον τραυματισμό των άλλων δύο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Χθες, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024, βραδινές ώρες, το Π.Σ. 3263 όχημα της Π.Υ. Ελευσίνας στελεχωμένο με τρεις Πυροσβεστικούς υπαλλήλους, κατά την επιστροφή στο σταθμό του από αστική πυρκαγιά, ανετράπη στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου Αττικής και επί της λεωφόρου Δημοκρατίας.

Από το Πυροσβεστικό όχημα απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι δύο Πυροσβεστικοί υπάλληλοι ενώ ο τρίτος, οδηγός του οχήματος, ανασύρθηκε απο Πυροσβέστες της Π.Υ. Ελευσίνας και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., χωρίς τις αισθήσεις του.

Και οι τρεις πυροσβεστικοί υπάλληλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του οδηγού του Πυροσβεστικού οχήματος, Υπαρχιπυροσβέστη Γεώργιου Κουτσοκώστα, ετών 45.

Για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος που προκάλεσαν τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό δύο ακόμη Πυροσβεστικών υπαλλήλων θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

