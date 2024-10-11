Ασπρόπυργος: Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Λεωφόρο Δημοκρατίας - Ένας τραυματίας

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε τροχαίο με πυροσβεστικό όχημα, το οποίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στον Ασπρόπυργο.



Επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ύψος του ΙΚΑ Ασπροπύργου, ανετράπη υπό άγνωστες συνθήκες πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο πυροσβεστών, και τον εγκλωβισμό ενός ακόμα μέσα στο όχημα, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

