Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 12 Οκτωβρίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά -  Η 12η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Αυγού και Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 12 Οκτωβρίου

Σήμερα είναι των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω

Γιορτάζουν οι: Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος, Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη, Βαλάντης, Βαλάντιος

Επίσης, η 12η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Αυγού και Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας

Ανατολή ήλιου: 07:31 - Δύση ήλιου: 18:51

Σελήνη 9 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark