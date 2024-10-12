Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 12 Οκτωβρίου

Σήμερα είναι των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω.

Γιορτάζουν οι: Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος, Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη, Βαλάντης, Βαλάντιος

Επίσης, η 12η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Αυγού και Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας.

Ανατολή ήλιου: 07:31 - Δύση ήλιου: 18:51

Σελήνη 9 ημερών

Πηγή: skai.gr

