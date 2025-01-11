Νεκρός μέσα σε νταλίκα βρέθηκε αλλοδαπός στα ΣΕΑ Ευαγγελισμού Λάρισας

Νεκρός με αίματα στο πρόσωπό του βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι, αλλοδαπός άντρας, μέσα στην νταλίκα του με πινακίδες Τσεχίας, στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στον Ευαγγελισμό Λάρισας.

Την προσοχή των διερχομένων τράβηξαν κηλίδες αίματος έξω από την πόρτα του οχήματος. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, ο οδηγός ήταν νεκρός στο κρεβάτι της νταλίκας, με αίματα στο πρόσωπό του και γυμνός από τη μέση και πάνω δίχως ωστόσο να φέρει σημάδια κακοποίησης.

Μέχρι στιγμής οι Aρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και πιθανολογούν πως ο 67χρονος άντρας υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που προκάλεσε την αιμορραγία.

Από το σημείο ελήφθη βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες που υπάρχουν στο ΣΕΑ, που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του άτυχου αυτοκινητιστή ενώ τη Δευτέρα θα γίνει νεκροψία νεκροτομή.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

