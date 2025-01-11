Ξεπερνά τις 9.000 ευρώ η αξία των αντικειμένων που έχει κλέψει ένας άντρας, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Ημαθία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα των αστυνομικών, από τον περασμένο Νοέμβριο έως σήμερα διέπραξε 12 κλοπές και τρεις απόπειρες σε περιοχές της Ημαθίας και συγκεκριμένα σε σπίτια, αυλές, αποθήκες και καταστήματα.

Μέσα σε αυτό το τρίμηνο συνολικά, ο συλληφθείς αφαίρεσε κοσμήματα, εργαλεία και διάφορα αντικείμενα, το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, ένα φορτηγό όχημα κι ένα μοτοποδήλατο. Τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Σε δύο κλοπές κλοπές ταυτοποιήθηκε ως συνεργός του ένας ανήλικος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Επίσης, εξακριβώθηκε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο εν λόγω ανήλικος, ενεργώντας μαζί με ακόμα ένα ανήλικο άτομο - τα στοιχεία του οποίου έχουν επίσης ταυτοποιηθεί - αποπειράθηκαν να διαρρήξουν οικία σε περιοχή της Ημαθίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και δύο γυναίκες, κατηγορούμενες για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς που αντιμετωπίζει το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Πηγή: skai.gr

