Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή (12-01-25) έως την Τρίτη (14-01-25) στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές κυρίως στα δυτικά, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

«Από αύριο Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα, θα έχουμε επιδείνωση των καιρικών συνθηκών σύμφωνα με την ΕΜΥ. Με ισχυρές χιονοπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία και πιθανώς στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη- στα βόρεια κομμάτια της περιφέρειας- στη Δυτική Θεσσαλία και αργότερα στα ορεινά της Πελοποννήσου. Αλλά και με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και κατά κύριο λόγο στην Κέρκυρα, καθώς και στα παράλια της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, στη βόρεια Εύβοια, και πιθανώς στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. Και με ισχυρούς ανέμους 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο και 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας μετά το πέρας συνεδρίασης της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στη συνέχεια ακολούθησε διυπουργική Σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις Περιφέρειες στις οποίες αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς και τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων.

«Συνιστούμε σε όλους προσοχή. Πρώτα απ' όλα, αντιολισθητικές αλυσίδες και χιονολάστιχα εκεί όπου απαιτείται και συμμόρφωση με τις οδηγίες της Τροχαίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των σωμάτων ασφαλείας», τόνισε ο υπουργός και προσέθεσε ότι θα αναπτύξουν τις δυνάμεις τους διαλειτουργικά: «Η Πολιτική Προστασία ,το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο βαθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης φυσικά, και οι εθελοντές μας. Συνιστούμε και ζητάμε από τους συμπολίτες μας να προσέχουν και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών», υπογράμμισε.

Τι αναφέρει το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή (12-01-25) έως την Τρίτη (14-01-25) στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές κυρίως στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στη βόρεια Ελλάδα από το βράδυ της Κυριακής και τη Δευτέρα θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία το τριήμερο θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια της τάξης των 9 με 10 βαθμών και στα υπόλοιπα κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου, επανερχόμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Τα έντονα φαινόμενα την Τρίτη (14-01-25) βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

Πιο αναλυτικά:

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025

α) ΒΡΟΧΕΣ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά και βόρεια), τις Σποράδες, την βόρεια Εύβοια και από το απόγευμα πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία, το νότιο Ιόνιο και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

β) ΧΙΟΝΙΑ

Στη δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές- ημιορεινές περιοχές από το πρωί έως το μεσημέρι και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά, από το μεσημέρι στα ημιορεινά και προς το βράδυ και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία (ιδιαίτερα τη δυτική) χιόνια θα πέσουν από το μεσημέρι στα ορεινά και τα ημιορεινά.

γ) ΑΝΕΜΟΙ

Τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο.

δ) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η θερμοκρασία βαθμιαία θα σημειώσει πτώση στη βόρεια Ελλάδα της τάξεως των 6 με 7 βαθμών Κελσίου και 3 με 4 βαθμών στην κεντρική χώρα.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-01-2025

α) ΒΡΟΧΕΣ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στο Ιόνιο (κυρίως το νότιο), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), τις Σποράδες και την Εύβοια.

β) ΧΙΟΝΙΑ

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά σε ορεινές- ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά.

γ) ΑΝΕΜΟΙ

Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

δ) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και βόρεια της τάξεως των 3 με 4 βαθμών.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-01-2025

Οι χιονοπτώσεις στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά - ημιορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 8 με 9 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και δε θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 4 με 5 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Συστάσεις απευθύνει η Πολιτική Προστασία προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθενται τα επιχειρησιακά σχέδια για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών και χιονοπτώσεων καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συστήνει στους πολίτες:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

-Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

-Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

-Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

-Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

-Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

-Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

-Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

