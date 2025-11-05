Νεκρός εντοπίστηκε 26χρονος σε διαμέρισμα airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Νεκρός εντοπίστηκε 26χρονος σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την 29χρονη φίλη του και έφτασε στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου.

Στο σημείο εντοπίστηκαν ένα πιστόλι και τέσσερα φυσίγγια, όπως επίσης μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 26χρονου, αλβανικής καταγωγής.

Η 29χρονη Ελληνίδα, η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα, συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών (για την ποσότητα κοκαΐνης).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

