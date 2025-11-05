Καθυστερήσεις υπάρχουν στα δυο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού στο σημείο συνάντησής τους και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Παλαιολόγου από την Αγίας Παρασκευής προς την Κηφισίας, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς το κολλέγιο Αθηνών, στην άνοδο της Β. Κωνσταντίνου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, καθώς και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος Ελληνικού - Αλίμου - Νέου Φαλήρου.

