Φοιτητής ελληνικού ΑΕΙ καταδικάστηκε για φθορά δημόσιας περιουσίας επειδή έγραψε συνθήματα σε τοίχους πανεπιστημίου. Από την πανεπιστημιακή κοινότητα το γεγονός θεωρείται πρωτόφαντο, τόσο για την καταδίκη, αλλά κυρίως διότι αυτή προήλθε από την απόφαση των Αρχών του ΑΕΙ να δράσουν.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το περιστατικό διαδραματίστηκε στο ΕΜΠ. Όπως περιγράφει σε κείμενό του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα ο κ. Παναγιώτης Τσανάκας, κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ, «στις 30 Μαΐου 2024 είχα τυχαία εντοπίσει δύο νεαρούς που έγραφαν ανεξέλεγκτα συνθήματα σε πολλαπλά σημεία, πάνω σε καθαρισμένους τοίχους της σχολής. Στην απαίτησή μου να σταματήσουν αμέσως και να αποχωρήσουν, απάντησαν περιφρονητικά και συνέχισαν απτόητοι το βανδαλιστικό τους έργο. Κατόπιν τούτου, υποχρεώθηκα να τους φωτογραφίσω και να το αναφέρω στον κ. πρύτανη, ο οποίος έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα. Δύο ημέρες μετά, ενημερώθηκα ότι η αστυνομία εντόπισε τον ένα εκ των πρωταγωνιστών, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας που χρησιμοποιείται προς κοινό όφελος και της απείθειας για άρνηση δακτυλοσκόπησης».

Τελικά, φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ότι έγραφε τα συνθήματα. Και ο κ. Τσανάκας συνεχίζει: «Κατά την ακροαματική διαδικασία, παρέστησαν τόσο ο κατηγορούμενος όσο και δύο μάρτυρες υπεράσπισης, που δήλωσαν ότι ανήκουν στην “Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας”. Κατέθεσα αυτά που γνώριζα, σχετικά με τον κατηγορούμενο και για τους βανδαλισμούς που έγιναν μπροστά στα μάτια μου, στον χώρο της σχολής την οποία εκπροσωπώ. Εξήγησα στο δικαστήριο ότι το θέμα δεν έχει καμία απολύτως πολιτική υπόσταση, καθώς οι κρινόμενες πράξεις έχουν αμιγώς ποινικό χαρακτήρα, σχετιζόμενο μόνο με τη φθορά των υποδομών του ΕΜΠ». Ο ίδιος δηλώνει ότι «προδικαστικώς και κατ’ επανάληψιν, ήρθα σε ανεπίσημη επαφή με τον κατηγορούμενο και τη συνήγορό του, προσπαθώντας να έρθω σε συνεννόηση μαζί τους, για να μετριαστεί μια τυχόν καταδικαστική απόφαση, με την αυτονόητη διασφάλιση πως δεν θα επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συνάντησα την απόλυτη άρνηση εκ μέρους τους».

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, αλλά με δυνατότητα εξαγοράς.

«Η ποινή είναι πολύ βαριά κατά τη δική μου κρίση, αλλά το δικαστήριο που την επέβαλε έκρινε κατά νόμο. Εκτιμώ ότι η έκβαση θα ήταν ασφαλώς ηπιότερη αν είχε τελεσφορήσει η προσπάθειά μου για συνεννόηση και περαιτέρω διευθέτηση με τον τότε υπόδικο φοιτητή. Η απαίτηση της “άλλης πλευράς” για προνομιακή ασυδοσία στη χρήση των υποδομών της σχολής ήταν αδύνατον να δίνει αποδεκτή από την πλευρά μου, καθώς θα ισοδυναμούσε με βαριά παράβαση καθήκοντος και θα οδηγούσε σε βέβαιο χάος», τονίζει ο κ. Τσανάκας, επισημαίνοντας ότι «το διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό του ΕΜΠ έχει δεχθεί με όρκο να τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους».

Από την άλλη, η Πρωτοβουλία Αναρχικών σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι «ως αναρχικοί την παιδεία επιλέγουμε να την υπερασπιζόμαστε ως ένα κοινωνικό αγαθό, δηλαδή ένα αγαθό που πρέπει να γεννιέται, να αναπτύσσεται και να επιστρέφει στην κοινωνία, εξυπηρετώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες της. Η επίθεση κράτους και αφεντικών στην παιδεία λοιπόν στοχεύει στον πλήρη έλεγχο του ίδιου του πανεπιστημίου σαν θεσμό και την έρευνα και γνώση που αυτό παράγει, έτσι ώστε να βρίσκονται στις επιταγές ιδιωτικών εταιρειών και κρατικών θεσμών. Παράλληλα ως φοιτητές/-τριες επιλέγουμε καθημερινά να σπάμε το καθεστώς πολιτικής αποστείρωσης που επιβάλλεται μέσα στις σχολές μας, με την επίθεση να κλιμακώνεται μετά τη θεσμοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων το 2024 και έπειτα. Το κράτος βάλλει ενάντια στο άσυλο και τον κοινωνικό του χαρακτήρα αποσκοπώντας στην κατάργηση και την απονοηματοδότησή του».

