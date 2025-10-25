Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Κίσσαμο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας ακόμα νέος άνθρωπος σε τροχαίο δυστύχημα, το απόγευμα του Σαββάτου στο Καστέλι Χανίων

ΕΚΑΒ

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας ακόμα νέος άνθρωπος σε τροχαίο δυστύχημα, το απόγευμα του Σαββάτου στο Καστέλι Χανίων.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, πρόκειται για έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή, που έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο ενώ οδηγούσε από το Καστέλι του Δήμου Κισάμου προς το λιμάνι, με αποτέλεσμα την πτώση και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark