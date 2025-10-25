Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Κίσσαμο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας ακόμα νέος άνθρωπος σε τροχαίο δυστύχημα, το απόγευμα του Σαββάτου στο Καστέλι Χανίων.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, πρόκειται για έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή, που έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο ενώ οδηγούσε από το Καστέλι του Δήμου Κισάμου προς το λιμάνι, με αποτέλεσμα την πτώση και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

