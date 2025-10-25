Χ. Δούκας: «Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους» - Σφραγίζεται το μπαρ έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε ότι τίθενται άμεσα σε εφαρμογή οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται για το μπαρ όπου η 16χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της το περασμένο Σάββατο στο Γκάζι, φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. «Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους», τονίζει ο κ. Δούκας.

Όπως σημειώνει ακόμη ο κ. Δούκας, «η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών - και ιδιαίτερα των νέων παιδιών - είναι αδιαπραγμάτευτη». «Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», καταλήγει ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χάρη Δούκα - «Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα.