Πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο ανακριτή ένας από τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για κατηγορούμενο ο οποίος φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους, ενώ απομένουν οι απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.

Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος ο λογιστής - Ευρήματα μεγάλης αξίας στο σπίτι του

Στο μεταξύ, όπως μετέδιδε νωρίτερα το skai.gr, για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος διώκεται ο λογιστής ο οποίος κατηγορείται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε το κατηγορητήριο σε βάρος του, κι έτσι κατά την απολογία του την ερχόμενη Δευτέρα θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας, αλλά και να δικαιολογήσει πώς απέκτησε πολυτελή είδη.

Η αλλαγή της κατηγορίας για τον 54χρονο, ήρθε καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν προϊόντα γνωστών οίκων ειδών πολυτελείας, όπως ρολόγια, τσάντες κλπ, ευρήματα που κατά τους εισαγγελείς καταδεικνύουν ενεργή και κομβικής σημασίας εμπλοκή του κατηγορούμενου στη λειτουργία της οργάνωσης.

Έτσι ο λογιστής όταν θα βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή θα κληθεί να αιτιολογήσει τον τρόπο που απέκτησε τα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας αντικείμενα αλλά και ακριβά ταξίδια που φέρεται να έκανε στο εξωτερικό ενόσω παρείχε υπηρεσίες στην εγκληματική ομάδα.

