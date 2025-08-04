Νέα στοιχεία έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί για την υπόθεση του θανάτου της 3χρονης στο Παλαιό Φάληρο, καθώς οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Οι Αρχές βρήκαν σακούλα σε πάρκο κοντά στο σπίτι της οικογένειας στα Κάτω Πατήσια, μέσα σε θάμνους, που περιέχει το φόρεμα το οποίο φορούσε η 32χρονη μητέρα τη μοιραία εκείνη ημέρα, ρούχα που πιθανόν φορούσαν τα παιδιά καθώς και ένα εισιτήριο για τραμ.

Απ' ό,τι φαίνεται, η 32χρονη προσπάθησε να εξαφανίσει τα ρούχα τους για να κρύψει τα ίχνη της, καθώς γνώριζε πως την αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές και πως είχαν στα χέρια τους υλικό από τις κινήσεις της.

Τα ευρήματα θα αποσταλούν από την αστυνομία στο Λιμενικό, το οποίο διενήργησε την προανάκριση για την τραγική υπόθεση, προκειμένου να προστεθούν στα στοιχεία της έρευνας.

Σημειώνεται ότι η 32χρονη κατά την εξέταση της είχε πει ότι πέταξε το φόρεμα που φορούσε γιατί ήταν βρεγμένο, καθώς μπήκε στη θάλασσα με το 3χρονο κοριτσάκι, αλλά δεν είχε αναφέρει πού το είχε πετάξει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ένα ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος της μητέρας, που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του παιδιού της, είναι πως αναζητούσε τρόπο διαφυγής από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, αφού άφησε το κοριτσάκι στη θάλασσα και η υπόθεση είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, η 32χρονη ξεκίνησε να τηλεφωνεί στην πρεσβεία της Αλγερίας, ρωτώντας πώς μπορεί να φύγει από την Ελλάδα, είτε να γυρίσει στην πατρίδα της, είτε να πάει σε άλλη χώρα. Επίσης, ρωτούσε πώς μπορεί να πάρει τα 500 ευρώ που δίνονται μέσω του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών.

Η 32χρονη, που κρατείται στο Λιμεναρχείο του Φλοίσβου θα οδηγηθεί την Τετάρτη στον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις για όλα.

Σημειώνεται πως η ίδια εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο θάνατος της 3χρονης ήταν ατύχημα, ενώ έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία που καταρρίπτουν τα όσο ισχυρίστηκε προανακριτικά.

Οι αντιφάσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα είχε γεννήσει και τα τρία παιδιά σε δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα και οι αστυνομικές αρχές βρήκαν στο σπίτι της έγγραφα τόσο από νοσοκομεία όσο και γιατρούς. Πρόκειται για στοιχεία που καταρρίπτουν το αφήγημά της πως δεν έχει ξαναπάει στο νοσοκομείο και φοβόταν να πάει και το μικρό κοριτσάκι, όταν χτύπησε, υπό τον φόβο απέλασης.

Ένα ακόμη εύρημα που καταρρίπτει τα όσα έχει ισχυριστεί είναι πως ενώ η 32χρονη είπε ότι το παιδί έπεσε στην μπανιέρα, κηλίδες από αίμα της 3χρονης βρέθηκαν στον νεροχύτη, στην κουζίνα.

Η πιο τραγική αντίφαση είναι πως ισχυρίστηκε προανακριτικά στην αστυνομία ότι όταν πήγε το παιδί στη θάλασσα, ήταν ζεστό και χτυπούσε η καρδιά του, ενώ στις λιμενικές αρχές είπε πως «κατάλαβα μετά το χτύπημα πως δεν είχε τις αισθήσεις του, μάλλον ήταν νεκρό» και το κατέβασε στη θάλασσα.

Διαφορετικά σενάρια έδωσε και για το τι συνέβη στο νερό. Από τη μία λέει πως «το άφησα, γύρισα πλάτη και έφυγα» και την άλλη λέει πως «το πήγα εκεί για να συνέλθει και μου γλίστρησε».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σύζυγός της και πατέρας των παιδιών έχει απελαθεί από το 2023.

Παράλληλα, στο κάδρο των ερευνών είναι και ο ενοικιαστής του διαμερίσματος στα Κάτω Πατήσια που διέμενε η οικογένεια το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για έναν άνδρα 60-70 ετών, που φαίνεται πως την επισκεπτόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πηγή: skai.gr

