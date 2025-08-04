Δημοσιοποιήθηκαν κατόπιν σχετικής Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 63χρονου ημεδαπού γιατρού σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για «Κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που δε συμπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας».

Ο 63χρονος γιατρός από την Κρήτη που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων.

Πρόκειται για τον: ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗ Γεώργιο του Νικολάου και της Αναστασίας που γεννήθηκε το 1962 στα Χανιά.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία της ανηλικότητας και του κοινωνικού συνόλου και την ανάγκη πραγμάτωσης της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων τηλεφωνικά στους αριθμούς 2821030771 και 2821030772, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Ο 63χρονος γιατρός της Κρήτης σε προφίλ φωτογραφία εντός χώρου.

Ο 63χρονος γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο Τρίτη 5 Αυγούστου.

Η υπόθεση που σόκαρε την Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το creta post, η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο «φως» μετά την καταγγελία της μητέρας της 14χρονης, σύμφωνα με την οποία, ο κατηγορούμενος θώπευσε την ανήλικη στη διάρκεια εξέτασης στην οποία υπεβλήθη σε ιδιωτική κατασκήνωση.

Στη συνέχεια, σε παρόμοια καταγγελία προχώρησε και η οικογένεια ενός αγοριού που φέρεται να υπέστη ασελγείς πράξεις από τον 63χρονο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

