Τραγωδία στο Αμύνταιο Φλώρινας: Νεκρό 3 μηνών βρέφος - Πέθανε στον ύπνο του

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου στη Φλώρινα, όταν ζευγάρι μετέφερε εσπευσμένα το τριών μηνών βρέφος, καθώς, νωρίτερα, στο σπίτι τους, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν διαπιστώσει ότι δεν ανέπνεε.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού το μωράκι δεν επανήλθε, σύμφωνα με το voria.gr.

Απαρηγόρητοι οι γονείς δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβη, καθώς έβαλαν το παιδί τους για ύπνο χθες το βράδυ χωρίς -όπως σύμφωνα με πληροφορίες έλεγαν οι ίδιοι- να έχει αντιμετωπίσει μέχρι τότε κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Το άψυχο σώμα του παιδιού μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φλώρινας όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Φως στα αίτια του θανάτου του βρέφους αναμένεται να δώσει η νεκροψία - νεκροτομή που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

