Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο

Η φωτιά ξέσπασε στα όρια με τον Άγιο Στέφανο σε χαμηλή βλάστηση και πεύκα - Στο σημείο επιχειρούν πλέον 49 πυροσβέστες 14 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 18:21
Πυροσβεστικη

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση και πεύκα στα όρια του  Αγίου Στεφάνου με τη Σταμάτα Αττικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στο πυροφυλάκιο Αχλαδουλα.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

