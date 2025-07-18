Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση και πεύκα στα όρια του Αγίου Στεφάνου με τη Σταμάτα Αττικής.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στο πυροφυλάκιο Αχλαδουλα.
Στο σημείο επιχειρούν πλέον 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2025
