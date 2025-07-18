Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ομόνοια, με έναν τουρίστα να βλέπει την κακή πλευρά της Αθήνας, λίγα δευτερόλεπτα αφότου ρώτησε έναν ταξιτζή εάν είναι ασφαλής η περιοχή.

Το σκηνικό μάλιστα καταγράφηκε σε κάμερα. «Η περιοχή είναι ασφαλής;», ακούγεται να ρωτάει στα αγγλικά ο τουρίστας τον οδηγό ταξί που τον μετέφερε στην Αθήνα.

«Είναι καλά μην ανησυχείς. Απλώς πρόσεχε, όπως σε κάθε μεγάλη πόλη», του απαντά ο οδηγός και ο τουρίστας βγήκε από το όχημα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ένας άνδρας, ντυμένος τουρίστας τού επιτέθηκε και τού άρπαξε την τσάντα.

Ο τουρίστας αντέδρασε άμεσα, τον κυνήγησε στη μέση του δρόμου και πήρε πίσω τα πράγματά του, με τον ληστή να τρέπεται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

