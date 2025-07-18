Διακόπτονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα-Ρίο στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, από τη Δευτέρα 21 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών που εκτελεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα, η Hellenic Train θα δρομολογήσει λεωφορεία τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο ανωτέρω τμήμα του δικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Ρίο-Καστελλόκαμπος-Μποζαΐτικα και θα συνδέονται άμεσα με τα δρομολόγια του Προαστιακού που θα εξυπηρετούν τη γραμμή Μποζαΐτικα-Άγιος Ανδρέας και το αντίστροφο.

Οι απαραίτητες εργασίες θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της υποδομής ώστε να περιοριστεί η χρονική διάρκεια των διαδρομών με γνώμονα την άνεση και ασφάλεια των μετακινήσεων.

«Η Hellenic Train και το προσωπικό της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσουν την ταλαιπωρία και ευχαριστούν το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.