Σε δυσάρεστη περιπέτεια κατέληξε η καταρρίχηση ενός ζευγαριού από την Ελβετία, σε φαράγγι στην περιοχή του Γοργοποτάμου. Σύμφωνα με το lamianow.gr, στην διάρκεια της κατάβασης η κοπέλα τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετακινηθεί ούτε με την βοήθεια του συντρόφου της.

Ετσι, κάλεσαν το 112, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία, δυνάμεις της οποίας αν και έσπευσαν στο σημείο, ήταν αδύνατον να τους εντοπίσουν λόγω της γεωμορφίας της περιοχής.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν από αέρος και πριν από λίγο (18.15) το ελικόπτερο τους εντόπισε δίνοντας τις συντεταγμένες του σημείου.

Τη σκυτάλη πήρε η 7η ΕΜΑΚ με στόχο να τους προσεγγίσει και να τους ανασύρει από το φαράγγι, επιχείρηση όμως που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη ακόμα και για τους ειδικά εκπαιδευμένους διασώστες.

Η φυσιογνωμία του τοπίου είναι τέτοια, που είναι δύσκολο να βρεθεί το σημείο από όπου θα μπορούσαν οι άνδρες της της 7ης ΕΜΑΚ να καταρριχηθούν προς το σημείο που βρίσκονται οι τουρίστες. Η πυκνή βλάστηση, το κακοτράχαλο του εδάφους και οι απότομοι γκρεμοί σε συνδυασμό με το σκοτάδι που πέφτει, κάνουν την επιχείρηση ιδιαίτερα δυσχερή αφού απαιτείται έρευνα της περιοχής, οργανωμένο σχέδιο και χειρουργικές κινήσεις για να φτάσουν οι πυροσβέστες στον στόχο τους.

Το σίγουρο είναι ότι θα απαιτηθούν πολλές ώρες και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί.

