Νέα στοιχεία για το κοριτσάκι στο Παλαιό Φάληρο: Εξετάζονται δύο βίντεο

Απαντήσεις για την ταυτότητα και τις συνθήκες θανάτου του μικρού κοριτσιού, ηλικίας περίπου τριών ετών, που εντοπίστηκε νεκρό τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλία Έδεμ στο Παλαιό Φάληρο, αναζητούν οι αρχές.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών επικεντρώνονται στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που φέρονται να καταγράφουν «κινήσεις-κλειδιά» σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε μια γυναίκα η οποία συνοδευόταν από τρία παιδιά, το ένα εκ των οποίων βρισκόταν σε παιδικό καρότσι.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, άλλη κάμερα καταγράφει – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – την ίδια γυναίκα να επιστρέφει στον ίδιο χώρο και να αφήνει το καρότσι, αυτή τη φορά άδειο, σε κοντινό πάρκο.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Υπενθυμίζεται πως ο θάνατος του μικρού κοριτσιού οφείλεται σε πνιγμό. Με βάση τις πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση δεν εντοπίστηκαν ίχνη που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το μυστήριο που καλύπτει την τραγωδία με το μικρό παιδί, το οποίο -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- δεν έχει αναζητηθεί από κανέναν.

Σε ό,τι αφορά τις εκδορές και αμυχές που φέρει το παιδί σε διάφορα σημεία του σώματός του οφείλονται στην τριβή με την άμμο και τις πέτρες και προσδιορίζεται σε 24 έως 36 ώρες πριν την ανεύρεσή του.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια ενώ το Λιμενικό έχει απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Περισσότερες απαντήσεις ενδέχεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι έτοιμα τις επόμενες εβδομάδες.

