Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ανοίχτηκε ανθρωπιστικός διάδρομος προς το Κομπάνι στη βόρεια Συρία και η πρώτη αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ παρέδωσε ζωτική βοήθεια στους εκτοπισμένους από τις συγκρούσεις.

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Δαμασκού και κουρδικών δυνάμεων παρατάθηκε για άλλες 15 ημέρες, μετά την υποχώρηση των Κούρδων λόγω της προέλασης του στρατού.

Οι κάτοικοι του Κομπάνι έχουν καταγγείλει έλλειψη τροφίμων, νερού και ηλεκτρικού και η πόλη είναι γεμάτη από εκτοπισμένους αμάχους.

Άνοιξε εδώ και κάποιες ώρες ο ανθρωπιστικός διάδρομος προς το Κομπάνι στη βόρεια Συρία. Η πρώτη αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ έφτασε στην περιοχή, μεταφέροντας ζωτικής σημασίας βοήθεια για τους εκτοπισμένους πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικών δυνάμεων παρατάθηκε πρόσφατα για ακόμη 15 ημέρες. Οι κουρδικές δυνάμεις υποχώρησαν απέναντι στην προέλαση του στρατού, τη στιγμή που η συριακή κυβέρνηση επιδιώκει να επανακτήσει τον έλεγχο σε όλη τη χώρα.

Κάτοικοι του Κομπάνι, γνωστού και ως Αΐν αλ Άραμπ, ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η πόλη έχει γεμίσει με εκτοπισμένους αμάχους.

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το άνοιγμα δύο διαδρόμων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, έναν προς το Κομπάνι και έναν προς τη γειτονική επαρχία Χασάκα, που αποτελεί προπύργιο των Κούρδων.

Σύμφωνα με τη Σελίν Σμιτ, εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Συρία, η αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ έφτασε ήδη στο Κομπάνι. Ο Γκονσάλο Βάργκας Γιόσα, εκπρόσωπος της ίδιας υπηρεσίας, διευκρίνισε ότι το κομβόι αποτελείται από 24 φορτηγά με τρόφιμα και ντίζελ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών εν μέσω χειμώνα. Όπως τόνισε, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία της συριακής κυβέρνησης.

Το Κομπάνι βρίσκεται στα σύνορα με την Τουρκία, περίπου 200 χιλιόμετρα από τα κύρια κουρδικά προπύργια της βορειοανατολικής Συρίας, και εξακολουθεί να είναι περικυκλωμένο από κυβερνητικές δυνάμεις. Οι Κούρδοι κατηγορούν τον στρατό για πολιορκία της πόλης, η οποία το 2015 απελευθερώθηκε από το Ισλαμικό Κράτος μετά από πολύμηνες μάχες. Το Κομπάνι έχει αναδειχθεί σε σύμβολο του πολέμου, καθώς εκεί σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη νίκη κατά των τζιχαντιστών.

Πηγή: skai.gr

