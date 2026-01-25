Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι.

Στη δήλωσή του, επαίνεσε τους αθλητές και τον προπονητή τους, Θοδωρή Βλάχο, για την σημαντική διάκριση και την επίδοση τους.

Τόνισε ότι η επιτυχία τους χάρισε χαρά και περηφάνεια στον ελληνικό αθλητισμό και στο σύνολο των πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη με δήλωσή του, τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.