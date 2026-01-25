Κύκλωμα πρατηρίων: Τέσσερις προφυλακισθέντες μετά τον πρώτο κύκλο καταθέσεων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απολογιών των 13 συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα που παρενέβαινε παράνομα στις αντλίες πρατηρίων καυσίμων, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό. Οι καταθέσεις αναμένεται να συνεχιστούν και μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μέχρι λίγο μετά τις 20:00 είχαν απολογηθεί οκτώ από τους κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι τέσσερις κρίθηκαν προφυλακιστέοι με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ.

Απομένουν οι απολογίες ακόμη πέντε συλληφθέντες, ανάμεσά τους και το άτομο που φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το παράνομο λογισμικό είχε εγκατασταθεί σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι αρχές εκτιμούν ότι κατά την τελευταία πενταετία, αποκόμισε παράνομα περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές.

Με την αλλοίωση των αντλιών και του συστήματος εισροών – εκροών, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να παρέδιδαν μικρότερη ποσότητα καυσίμου από αυτή που εμφανιζόταν στην αντλία, κρατώντας τη διαφορά ως παράνομο κέρδος.

Το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης απάτης σε βάρος του Δημοσίου και ιδιωτών, της αλλοίωσης του συστήματος εισροών – εκροών, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, σε ορισμένους από τους κατηγορούμενους, έχουν απαγγελθεί επιπλέον κατηγορίες, που αφορούν την παράνομη κατοχή όπλων και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.