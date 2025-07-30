Πυροσβεστική: 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Συνολικά 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Από αυτές, οι 26 τέθηκαν υπό έλεγχο άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, γεγονός που αποτρέπει την επέκταση και τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην κατάσβεση έξι μετώπων που παραμένουν ενεργά.

Έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών

Τα ανακριτικά γραφεία κατά τόπους, σε συνεργασία με τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των αιτίων πίσω από τις πολυάριθμες πυρκαγιές. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις που οδήγησαν στην εκδήλωσή τους.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε περιόδους αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που εντοπίσουν ή βρεθούν κοντά σε εστία φωτιάς, καλούνται, *για τη δική τους ασφάλεια*, να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνουν αμέσως τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

