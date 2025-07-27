Τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο: Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια στο νεκρό κορίτσι - Ανέλαβε το Ανθρωποκτονιών

Το Ανθρωποκτονιών ανέλαβε την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό στη θάλασσα στην περιοχή της Εδεμ στο Παλαιό Φάληρο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Ειδικότερα, από την ιατροδικαστική εξέταση έχουν διαπιστωθεί κακώσεις στο σώμα του κοριτσιού και η έκθεση του ιατροδικαστή μεταβιβάστηκε στην ΕΛΑΣ και ανέλαβε το ανθρωποκτονιών ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Νωρίτερα, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή απηύθυνε έκκληση προς το κοινό για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ανεύρεση σορού ανήλικου κοριτσιού.

Σημειώνεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 27 Ιουλίου 2025, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Έδεμ Παλαιού Φαλήρου, σορός ανήλικου κοριτσιού, ηλικίας περίπου 3 έως 3,5 ετών. Το παιδί φορούσε ένα μακρυμάνικο ολόσωμο μαγιό τυρκουάζ με φούξια. Επιπλέον, είχε κοντά καστανά μαλλιά, ήταν αδύνατης σωματοδομής και είχε σταρένιο δέρμα.

Όπως σημειώνει το Λιμενικό, «παρακαλείται θερμά όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την ταυτότητα του παιδιού, την οικογένειά του, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξιχνίαση του περιστατικού, να επικοινωνήσει άμεσα με το Α' Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου στο τηλέφωνο 210-9829759, ή με το Λιμεναρχείο Σαρωνικού στο 210-8946326. Κάθε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Διασφαλίζεται η πλήρης εχεμύθεια».

Συγκλονιστική μαρτυρία στον ΣΚΑΪ: «Ήταν κάτι που δεν ήθελες να πιστέψεις...»

Ο άνθρωπος που αντίκρισε πρώτος τη σορό του άτυχου 3χρονου κοριτσιού στην παραλία του ΕΔΕΜ, περιέγραψε σοκαρισμένος την εμπειρία του στην κάμερα του ΣΚΑΪ.

Είχε πάει για νυχτερινό μπάνιο, τα ξημερώματα όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με το φρικτό θέαμα.

«Είδα περιπολικά και ασθενοφόρο στην παραλία και πλησίασα. Ήταν κάτι που δεν ήθελες να πιστέψεις... Το παιδί ήταν περίπου δύο ετών, φορούσε ολόσωμο μαγιό, και η κοιλίτσα του ήταν φουσκωμένη. Δυστυχώς, είχε ήδη καταλήξει. Το σκέπασαν και λίγο αργότερα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μετέφερε στο νοσοκομείο.»

Ο μάρτυρας τόνισε πως η εικόνα του παιδιού έδειχνε ότι ο θάνατος είχε επέλθει πρόσφατα. «Φαινόταν πως δεν είχε περάσει πολύς χρόνος από τότε που είχε χαθεί στη θάλασσα. Ήταν κοντά στην ακτή, μόλις δέκα μέτρα από την άμμο».

Τι είπε ο μάρτυρας

