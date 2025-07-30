Στη μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υπεβλήθη ο 15χρονος Δημήτρης στο Τορίνο της Ιταλίας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σημειώνει ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο Χ, μετά από 8,5 ώρες απολύτως επιτυχημένου χειρουργείου, ο 15χρονος Δημήτρης σώθηκε. «Η μεταμόσχευση ήπατος ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σύντομα θα είναι πίσω στην Ελλάδα υγιής με την οικογένειά του», προσθέτει.

«Όλα λειτούργησαν στην εντέλεια και το παιδί σώθηκε. Είμαι ευτυχής και υπερήφανος», ανέφερε ακόμα ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη και ευχαρίστησε «όλους τους εργαζομένους του ΕΣΥ, από το ΚΥ Μετσόβου που πρώτο υποδέχθηκε τον Δημήτρη σε κώμα, στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα που έκανε τις πρώτες ενέργειες, το ΠΓΝ Ιωαννίνων που τον υποδέχθηκε, το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε με ασφάλεια από τα Ιωάννινα στην Πάτρα στο ΠΓΝ στο Ρίο και μετά στο Τορίνο, αλλά κυρίως την Μονάδα ΜΕΘ Παίδων του Ρίο και τον Διευθυντή κ. Ηλιάδη που έδωσαν την ψυχή τους για να σωθεί αυτό το παιδί».

Αναλυτικά η ανάρτηση

